Nuevo robo piraña en una farmacia: tres delincuentes rompieron vitrinas y se llevaron perfumes

Foto: archivo Subrayado.

Cuatro delincuentes cometieron un robo piraña en una farmacia de avenida Bolivia y Canadá, en el límite entre Carrasco y Punta Gorda, informó la Jefatura de Montevideo.

Los cuatro llegaron en dos motos hasta el lugar, en la noche del sábado, próximo a las 20:30 horas. Tres descendieron con cascos colocados y bolsos de delivery, entraron y en la zona de perfumes, rompieron vitrinas y robaron perfumes.

Se fugaron del lugar y el caso está en investigación.

