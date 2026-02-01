Cuatro delincuentes cometieron un robo piraña en una farmacia de avenida Bolivia y Canadá, en el límite entre Carrasco y Punta Gorda, informó la Jefatura de Montevideo.
Nuevo robo piraña en una farmacia: tres delincuentes rompieron vitrinas y se llevaron perfumes
Un cuarto delincuente esperaba afuera del lugar, ubicado en avenida Bolivia y Canadá.
Los cuatro llegaron en dos motos hasta el lugar, en la noche del sábado, próximo a las 20:30 horas. Tres descendieron con cascos colocados y bolsos de delivery, entraron y en la zona de perfumes, rompieron vitrinas y robaron perfumes.
Se fugaron del lugar y el caso está en investigación.
Seguí leyendo
Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
Temas de la nota
Lo más visto
MINISTERIO DEL INTERIOR
Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
PUNTA DEL ESTE
Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
TESTIMONIO
"Me lo mataron como un perro": habló la madre del joven asesinado a tiros en su casa en el Cerro
Calle aconcagua
Ómnibus atropelló a un adolescente que se cruzó por delante en bici y lo dejó grave en Malvín
Este domingo
Dejá tu comentario