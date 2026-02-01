Un hombre se ahogó en la zona del dique Mauá; tomaba baño en la zona del murallón con otras personas

La Armada Nacional informó que una persona murió por ahogamiento en la zona del dique de Mauá.

En la madrugada de este sábado, las autoridades tomaron conocimiento de que tres personas se encontraban bañándose en la zona del murallón del dique mauá , un sector que no está habilitado ni resulta apto para ese tipo de actividades debido a sus condiciones de riesgo.

De acuerdo con la información primaria, en determinado momento se constató que uno de los hombres que había ingresado al agua no lograba ser ubicado por sus acompañantes, lo que motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Personal de Prefectura comenzó un operativo de búsqueda en el lugar, y finalmente en la mañana de este sábado se confirmó el peor desenlace.

El caso ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía competente, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar con precisión cómo se dieron los hechos.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a evitar bañarse en lugares no habilitados, especialmente en áreas peligrosas como el murallón del dique Mauá, donde las corrientes y profundidad representan un serio riesgo.