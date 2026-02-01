RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Un hombre se ahogó en la zona del dique Mauá; tomaba baño en la zona del murallón con otras personas

El caso ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía competente, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar con precisión cómo se dieron los hechos.

ahogado-dique-maua

La Armada Nacional informó que una persona murió por ahogamiento en la zona del dique de Mauá.

En la madrugada de este sábado, las autoridades tomaron conocimiento de que tres personas se encontraban bañándose en la zona del murallón del dique mauá, un sector que no está habilitado ni resulta apto para ese tipo de actividades debido a sus condiciones de riesgo.

De acuerdo con la información primaria, en determinado momento se constató que uno de los hombres que había ingresado al agua no lograba ser ubicado por sus acompañantes, lo que motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

hubo seis detenidos por operativo en la previa del clasico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma
Seguí leyendo

Hubo seis detenidos por operativo en la previa del clásico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma

Personal de Prefectura comenzó un operativo de búsqueda en el lugar, y finalmente en la mañana de este sábado se confirmó el peor desenlace.

El caso ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía competente, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar con precisión cómo se dieron los hechos.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a evitar bañarse en lugares no habilitados, especialmente en áreas peligrosas como el murallón del dique Mauá, donde las corrientes y profundidad representan un serio riesgo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
Este domingo

Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento
Calle aconcagua

Ómnibus atropelló a un adolescente que se cruzó por delante en bici y lo dejó grave en Malvín

Te puede interesar

Foto: Foco UY
4 A 2 EN PENALES

La Supercopa fue para Peñarol: el aurinegro le ganó a Nacional en una definición por penales
Hubo seis detenidos por operativo en la previa del clásico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma video
PEÑAROL VS NACIONAL

Hubo seis detenidos por operativo en la previa del clásico; uno fue imputado con arresto domiciliario por porte de arma
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín. video
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo

Dejá tu comentario