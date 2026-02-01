La Supercopa fue para Peñarol: el aurinegro le ganó a Nacional en una definición por penales

Peñarol comenzó la temporada ganando: se llevó la Supercopa frente a Nacional, en la definición por penales, en la que ganó 4 a 2 (después de un marcador 0 a 0 hasta el alargue).

El clásico de la Supercopa se jugó este domingo en el estadio Centenario . El primer tiempo terminó con el marcador 0 a 0.

Durante el segundo tiempo, a los 7 minutos, hubo roja para Leandro Umpiérrez, por falta contra Sebastián Coates. Dos minutos después, fue expulsado Gonzalo Carneiro. Por lo que ambos equipos quedaron con 10 jugadores.

Hacia el final de los 90, el partido estuvo pausado por uso de bandera y bengalas; una cayó en la cancha y hubo advertencia de suspensión del partido en caso de que se repita.

Los equipos fueron a alargue con un 0 a 0 en el marcador y así lo terminaron. Por lo que fueron a definir en penales. En esta instancia, Peñarol logró cuatro de cuatro goles y Nacional anotó dos, lo que le dio el título al equipo de Diego Aguirre.

El árbitro que estuvo a cargo fue Esteban Ostijich. Con él, los asistentes Nicolás Tarán y Andrés Nievas; el cuarto árbitro Esteban Guerra y en el VAR, Leodán González, Yimmy Álvarez y Richard Trinidad.

Los equipos iniciales:

El equipo inicial de Diego Aguirre fue con Sebastián Britos, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Franco Escobar, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Patiño, Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez eran los dirigidos por Jadson Viera en el 11 inicial.