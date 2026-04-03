Un nuevo robo piraña a una farmacia tuvo lugar este viernes de noche en el local de avenida Bolivia y Canadá, en el límite de Carrasco y Punta Gorda.
Nuevo robo piraña: delincuentes vestidos de delivery y con bolsos causaron daños en farmacia y se llevaron perfumes
El robo tuvo lugar en la noche de este viernes en el local ubicado en avenida Bolivia y Canadá. Los individuos, 4 en 2 motos, se dieron a la fuga rumbo a Malvín Norte.
Información a la que accedió Subrayado indica que 4 delincuentes en 2 motos llegaron al lugar con vestidos como delivery y con bolsos, ingresaron a la farmacia y se llevaron perfumes importados.
Los individuos huyeron hacia la zona de avenida Italia, se estima que escaparon para Malvín Norte, rumbo al Complejo INVE.
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Un detenido tras robo piraña a farmacia de Avenida Italia y Solano López; llegaron cuatro en dos motos
En el lugar trabaja personal de policial de zona operacional II y Grupo PADO.
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