Nuevo robo piraña: delincuentes vestidos de delivery y con bolsos causaron daños en farmacia y se llevaron perfumes

Un nuevo robo piraña a una farmacia tuvo lugar este viernes de noche en el local de avenida Bolivia y Canadá, en el límite de Carrasco y Punta Gorda.

Información a la que accedió Subrayado indica que 4 delincuentes en 2 motos llegaron al lugar con vestidos como delivery y con bolsos, ingresaron a la farmacia y se llevaron perfumes importados.

Los individuos huyeron hacia la zona de avenida Italia, se estima que escaparon para Malvín Norte, rumbo al Complejo INVE.

En el lugar trabaja personal de policial de zona operacional II y Grupo PADO. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2040223957916197265&partner=&hide_thread=false #AHORA | Robo piraña en farmacia de avenida Bolivia y Canadá: 4 delincuentes en 2 motos llegaron y se llevaron perfumes importados. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/ECkzXyeUr2 — Subrayado (@Subrayado) April 4, 2026

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