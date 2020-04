Nuevo esquema de trabajos matinales en Maroñas

En ese sentido, se ajustaron algunos aspectos como: la habilitación de la pista auxiliar de lunes a sábado, donde se podrá además realizar la doma de productos, y la continuidad con los entrenamientos, sin público, de lunes a sábados, permaneciendo el hipódromo cerrado los días domingos.

Régimen de entrenamiento vigente a partir del lunes 6 de abril de 2020

Días y horarios de veraneo

La Pista Principal estará disponible de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 y los sábados de 07:00 a 10:30, en tanto los domingos permanecerá cerrada. La Pista Auxiliar estará abierta de lunes a jueves de 07:00 a 11:00, los viernes hasta las 10:00 y los sábados hasta las 11:00 am.

Las pistas se habilitan en forma simultánea. El ingreso a la Pista Auxiliar es únicamente por la portera ubicada frente a los 1900 metros. En caso de niebla o falta de seguridad se anulara el ingreso a la Pista Auxiliar hasta no contar con el máximo de garantías para permitir dicho cruce. De registrarse lluvias en la madrugada o en el mismo día, el Departamento de Carreras evaluará la habilitación o no de la Pista Auxiliar. Cinco minutos antes de finalizar el horario de vareo, no se permitirá el ingreso de ningún caballo a las pistas.

Doma de potrillos

De lunes a sábado, desde las 09:30 de la mañana se habilita la Pista Auxiliar para el ingreso de potrillos en doma.

Días y horarios para el uso de picaderos

El picadero estará abierto solo de lunes a sábados en el horario de 06:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. En el interior del picadero ubicado dentro de Villa A, se encuentra habilitado un circular únicamente para trabajar a la cuerda. Está prohibido andar montado dentro del mismo.

Uso de piscina

El uso de la piscina estará disponible de lunes a sábados en el horario de 06:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

Uso y ubicación de gateras para el vareo

Lunes, martes y viernes estará disponible la gatera Nº1 en los 1.300 metros, y los jueves la gatera Nº2 en los 1.300 metros.