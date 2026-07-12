RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIFRAS OFICIALES

Nuevo balance: asciende a casi 4.500 el saldo de fallecidos en Venezuela por los terremotos

Según el reporte oficial de este domingo, más de 19.500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los dos potentes sismos del 24 de junio golpearon a Caracas y devastaron al vecino estado de La Guaira.

AFP

AFP

El doble terremoto en Venezuela ha dejado hasta este domingo cerca de 4.500 fallecidos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales.

De acuerdo con el balance difundido por el gobierno de Venezuela en redes sociales, al menos 4.490 personas fallecieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740.

Rescatistas venezolanos y extranjeros continúan tratando de sacar cuerpos que aún permanecen enterrados entre los escombros. Según el gobierno, más 850 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron totalmente.

nuevo balance: sube a mas de 4.300 la cifra de muertos por terremotos en venezuela
Seguí leyendo

Nuevo balance: Sube a más de 4.300 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Una gran cantidad de familias que perdieron sus hogares se refugian con amigos o familiares y más de 19.500 se encuentran hacinadas en campamentos en los parques, estadios o plazas instalados en La Guaira y en Caracas.

La ayuda internacional continúa llegando a Venezuela. Este domingo arribó un cargamento de Rusia con alimentos y enseres para los damnificados, informó el canciller Yvan Gil, en su cuenta de Telegram, mientras que la embajada de Estados Unidos reportó que ha entregado 100.000 kits de asistencia en las comunidades afectadas.

Médicos de varios países trabajan en hospitales de campaña para tratar de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora la gente vive de forma bastante precaria.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
SAN JOSÉ DE MAYO

Ataque a tiros en boliche deja a un hombre herido y a dos detenidos que intentaron huir armados en un taxi
INVESTIGAN

Mataron a un hombre de 37 años a puñaladas en Piedras Blancas
INVESTIGAN

Mides trabaja en residencial clandestino: alimentación, limpieza y reubicación de personas mayores
HAY DOS DETENIDOS

Policía intervino residencial irregular en La Unión; personas encerradas, hacinadas y sin agua, pidieron ayuda
maldonado

Delincuentes intentaron estafar a feriantes con fotografía de diputado Federico Casaretto

Te puede interesar

Imputaron a la propietaria y a la encargada del residencial clandestino de La Unión; van a prisión preventiva por 120 días
"CONTEXTO LAMENTABLE"

Imputaron a la propietaria y a la encargada del residencial clandestino de La Unión; van a prisión preventiva por 120 días
Ingresó a casa de su expareja, causó destrozos y agredió a una mujer y a policías; la Fiscalía lo dejó en libertad video
DEBE PRESENTARSE EL 15 ANTE FISCALÍA

Ingresó a casa de su expareja, causó destrozos y agredió a una mujer y a policías; la Fiscalía lo dejó en libertad
Ataque a tiros en boliche deja a un hombre herido y a dos detenidos que intentaron huir armados en un taxi video
SAN JOSÉ DE MAYO

Ataque a tiros en boliche deja a un hombre herido y a dos detenidos que intentaron huir armados en un taxi

Dejá tu comentario