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Nuevo balance: Sube a más de 4.300 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Se estima que aún hay 50 mil personas desaparecidas y que 19 mil damnificados están viviendo en campamentos para familias que se quedaron sin hogar.

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El número de muertos por el doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 4.300, informó el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", dijo Rodríguez en conferencia de prensa.

El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado.

AFP
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Los potentes terremotos afectarán a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde los campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

De acuerdo con Rodríguez en estos campamentos están viviendo más de 19.000 damnificados.

Los voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Rodríguez evitó hablar de la cantidad de desaparecidos, una cifra que la ONU estima en alrededor de 50.000.

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