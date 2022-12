Nueva variante de marihuana en farmacias tendrá 11% de THC: mirá desde cuándo estará disponible

Por su parte Radío sostiene que el canal de venta regulado “se tiene que desarrollar más” para que las personas no se tengan que dirigir a una boca de venta de drogas para conseguirla.

“Hay que tener más variedad, debería haber mucha más”, añadió el jerarca. Y fundamentó: “Todos los días tenemos noticias de un detenido, un muerto, un herido, por ir a buscar (droga) a la boca. Nunca pasa eso cuando se va a la farmacia. ¿Nos parece poco eso en términos civilizatorios? Es un gran avance”.

Recordó que con el cannabis en las farmacias el cliente no tendrá necesidad “de que su teléfono esté en medio del crimen organizado ”.

Además consideró que es un “error tener registro de consumidores ”, pese a los políticos que lo reivindican. “Yo no me encuentro ahí, me parece un error. Veremos en algún momento si lo podemos modificar”, indicó.