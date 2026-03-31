Nueva vacuna contra el HPV de dosis única estará disponible la semana que viene, según prevé el MSP

La directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Catalina Pírez, dio detalles de la nueva vacuna contra el Virus del Papiloma Humano ( HPV) de dosis única que prevé que estará disponible a partir de la semana que viene.

"Va a haber dosis para todas las personas entre 11 y 26 años que no tengan una dosis", afirmó. Pírez indicó que las personas que ya tengan una dosis se quedarán con esa vacuna, ya que la evidencia mundial marca que es suficiente para el objetivo de eliminar el cáncer de cuello uterino.

La directora del MSP sostuvo que la nueva vacuna tiene más genotipos y por eso ofrece mayor protección. La vacuna es gratuita para mujeres y hombres de entre 11 y 26 años que no hayan recibido ninguna dosis, y entre 26 y 45 años a la población de riesgo, que se anunciará la semana que viene.

Temas de la nota MSP

HPV