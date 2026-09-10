Este jueves en el Ministerio de Trabajo se realiza una nueva reunión con el sindicato de trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) por el conflicto que lleva varios meses en busca de un nuevo convenio colectivo.
Nueva reunión por el conflicto en TCP, en medio del plazo de 72 horas que dio el gobierno para que haya acuerdo
“Hay esfuerzos de todas las partes y se está llegando a acuerdos”, dijo la ministra de Transporte Lucía Etcheverry. Este jueves hay una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo.
El martes de noche el gobierno puso un plazo de 72 horas (tres días) para que las partes lleguen a un acuerdo y terminar así con el conflicto que tuvo varios días de paro que afectaron el comercio internacional de Uruguay.
Con ese plazo corriendo (vence el viernes a última hora) sindicato y empresa vuelven a reunirse este jueves, con avances hacia un posible acuerdo, según dijo a Subrayado la ministra de Transporte Lucía Etchverry, que acompaña las negociaciones.
Guardias gremiales, duración del convenio y cláusula de paz; continúa negociación por conflicto en TCP
“Hay esfuerzos de todas las partes y se está llegando a acuerdos”, dijo la Etcheverry este jueves de mañana.
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