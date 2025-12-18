Suben las sensaciones térmicas desde este jueves: Nubel Cisneros anuncia ola de calor

Foto: FocoUy.

Este jueves 18 de diciembre comenzó fresco a templado, con algunas nieblas matinales, principalmente en las zonas centro y este de Uruguay, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Añadió que la tarde será cálida a calurosa, con sensaciones térmicas elevadas y nubosidad escasa. Indicó que en el sur, la temperatura máxima ascenderá a 34 °C.

Este miércoles, Cisneros anunció una ola de calor. Dijo que “es muy probable” que jueves, viernes y “parte del sábado” esté presente ese fenómeno. “Los registros termométricos de la Estación Meteorológica van a marcar 32 °C. Significa que vamos a estar entre 36 °C y 39 °C en el Centro de Montevideo”, afirmó.

¿Qué son las islas de calor urbano?, Nubel Cisneros te lo explica en #SubrayadoTarde. Para los próximos días anunció una nueva ola de calor. Mirá el detalle de temperaturas previstas para este jueves en todo el país, por zonas. NORTE: MÁX.: 36 ºC

MÍN.: 16 ºC SUR: MÁX.: 34 ºC

MÍN.: 16 °C ESTE: MÁX.: 32 °C

MÍN.: 16 °C OESTE: MÁX.: 36 °C

MÍN.: 16 °C ÁREA METROPOLITANA: MÁX.: 30 °C

MÍN.: 18 °C

Temas de la nota Nubel Cisneros

ola de calor