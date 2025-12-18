Suben las sensaciones térmicas desde este jueves: Nubel Cisneros anuncia ola de calor

Este jueves 18 de diciembre comenzó fresco a templado, con algunas nieblas matinales, principalmente en las zonas centro y este de Uruguay, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
El meteorólogo Nubel Cisneros señaló que jueves, viernes y parte del sábado habrá sensaciones térmicas muy elevadas en Montevideo. Mirá el pronóstico.
Añadió que la tarde será cálida a calurosa, con sensaciones térmicas elevadas y nubosidad escasa. Indicó que en el sur, la temperatura máxima ascenderá a 34 °C.
Este miércoles, Cisneros anunció una ola de calor. Dijo que “es muy probable” que jueves, viernes y “parte del sábado” esté presente ese fenómeno. “Los registros termométricos de la Estación Meteorológica van a marcar 32 °C. Significa que vamos a estar entre 36 °C y 39 °C en el Centro de Montevideo”, afirmó.
Mirá el detalle de temperaturas previstas para este jueves en todo el país, por zonas.
NORTE:
MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 16 ºC
SUR:
MÁX.: 34 ºC
MÍN.: 16 °C
ESTE:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 16 °C
OESTE:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 16 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 30 °C
MÍN.: 18 °C
