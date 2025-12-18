RECIBÍ EL NEWSLETTER
Pronóstico

Suben las sensaciones térmicas desde este jueves: Nubel Cisneros anuncia ola de calor

El meteorólogo Nubel Cisneros señaló que jueves, viernes y parte del sábado habrá sensaciones térmicas muy elevadas en Montevideo. Mirá el pronóstico.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Este jueves 18 de diciembre comenzó fresco a templado, con algunas nieblas matinales, principalmente en las zonas centro y este de Uruguay, señaló el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

Añadió que la tarde será cálida a calurosa, con sensaciones térmicas elevadas y nubosidad escasa. Indicó que en el sur, la temperatura máxima ascenderá a 34 °C.

Este miércoles, Cisneros anunció una ola de calor. Dijo que “es muy probable” que jueves, viernes y “parte del sábado” esté presente ese fenómeno. “Los registros termométricos de la Estación Meteorológica van a marcar 32 °C. Significa que vamos a estar entre 36 °C y 39 °C en el Centro de Montevideo”, afirmó.

nueva ola de calor comienza a regir en las proximas horas: que son las islas de calor urbano y como nos afectan
Seguí leyendo

Nueva ola de calor comienza a regir en las próximas horas: qué son las islas de calor urbano y cómo nos afectan
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2001402347247837588&partner=&hide_thread=false

Mirá el detalle de temperaturas previstas para este jueves en todo el país, por zonas.

NORTE:

MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 16 ºC

SUR:

MÁX.: 34 ºC
MÍN.: 16 °C

ESTE:

MÁX.: 32 °C
MÍN.: 16 °C

OESTE:

MÁX.: 36 °C
MÍN.: 16 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 30 °C
MÍN.: 18 °C

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
mirá las fotos

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
En parque batlle

Una pareja rapiñó una joyería y escapó en un ómnibus con lo robado
LA EXPLICACIÓN DE NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza a regir en las próximas horas: qué son las islas de calor urbano y cómo nos afectan

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores.
Viaje a cumbre del mercosur

Canciller dice que también "los europeos necesitan" del acuerdo con Mercosur: "Espero que sea el regalo de Navidad"
Foto: Ministerio del Interior. Traslado de Fernández Albín desde Buenos Aires a Montevideo. video
mirá las fotos

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
Foto: Subrayado. Presupuesto Nacional (2025-2029).
Presupuesto nacional

Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.446, que fija el Presupuesto para los próximos cinco años: el texto

Dejá tu comentario