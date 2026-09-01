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DEL 1º AL 14 DE SETIEMBRE

Nueva lista inteligente incluye nabo, perejil, apio, lechuga, naranja, limón, manzana, zapallo y papa

Desde la UAM, Pablo Pacheco dijo que es una lista que se acerca a la despedida del invierno y permite avistar la oferta primaveral.

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Una nueva edición de la lista inteligente se presenta para despedir al invierno con una variada selección de hortalizas y frutas.

Desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), Pablo Pacheco, indicó que además de acercarse a la despedida del invierno, la lista también permite avistar la oferta primaveral.

La lista, vigente del 1º al 14 de setiembre, incluye nabo, perejil, apio y lechuga. Además, frutas cítricas, como naranja y limón. Pacheco destacó en particular la variedad de manzana Cripps Pink, con buena producción.

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Además, integran la lista el zapallo Kabutia, y la hortaliza seca más producida en Uruguay, la papa, es abundante en su variedad mayoritaria, la rosada, pero también en la blanca.

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