Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron baleados en los barrios Ituzaingó y Villa Española

Foto: Subrayado. Archivo.

Dos adolescentes de 16 y 17 años resultaron heridos en dos ataques a tiros ocurridos durante la noche del sábado en los barrios Ituzaingó y Villa Española.

El de 16 años recibió un disparo en la pierna izquierda, donde le quedó un orificio de bala, y un roce en el pecho. Ocurrió en Horacio Areco y Juan Victorica. El adolescente ingresó a la emergencia de un centro de salud en Piedras Blancas, donde la policía tomó conocimiento del caso.

El otro adolescente, de 17 años, recibió un disparo en la pierna derecha cuando se encontraba en Larravide y Avellaneda, en Villa Española. Según dijo, le dispararon desde una moto pero prefirió no hacer la denuncia policial.

La Policía investiga las circunstancias en las que los dos adolescentes fueron atacados a tiros.

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