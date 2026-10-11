Con gol de Tiziano Correa, Nacional venció a Central Español e igualó a Peñarol en el Clausura

Nacional venció por la mínima diferencia a Central Español este domingo en el estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Daniel Carreño sumaron 20 puntos en la tabla del certamen, alcanzando a su tradicional rival que empató este sábado ante Progreso.

En la Tabla Anual llegaron a 55 puntos, a ocho puntos del mirasol.

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El tricolor llegó al máximo escenario del fútbol uruguayo con tres victorias consecutivas.

El DT no contó con el arquero Luis Mejía debido a una lesión miotendinosa del tríceps sural, que sufrió en el partido pasado; en su lugar ingresó Alexis Martín Arias.

Por su parte, Central Español llegó al Centenario con una derrota 3-0 ante Deportivo Maldonado en su visita al estadio Domingo Burgueño Miguel. Tras este partido, los dirigidos por Antonio Pacheco sumaron su cuarto partido sin conocer la victoria.

En la Tabla Anual están en la octava posición con 38 puntos y en la Tabla del Clausura están decimoquintos con cinco unidades.

El encuentro estuvo arbitrado por Leodán González y el VAR estuvo a cargo de Diego Dunajec.