Enrique Antía deberá devolver en un plazo de 10 días un campo propiedad de Colonización en Aiguá

La Justicia de Maldonado confirmó un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de febrero de 2024 y el exintendente de Maldonado y dirigente del Partido Nacional, Enrique Antía , deberá devolver un campo de 49 hectáreas propiedad del Instituto Nacional de Colonización .

El fallo ratifica la rescisión del contrato de arrendamiento sobre la fracción conocida como El Sarandí, próximo a la ciudad de Aiguá.

La resolución original de mayo de 2020 lo intimó a entregar el inmueble tras constatar en una inspección que no se cumplía con los requisitos de la ley de colonización.

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En línea con lo expuesto por el TCA, la resolución del juzgado de 6° turno de Maldonado de este jueves plantea que hay incumplimiento por parte de Antía sobre las obligaciones de los colonos, que es trabajar en el predio, supervisarlo y habitarlo y, por tanto, no encuadra en el perfil que se debe priorizar según la ley.

Asimismo, se señala que la explotación del predio está a cargo de trabajadores contratados por Antía y un socio con quien tiene una sociedad civil agropecuaria. Ambos también desarrollan actividades en otros establecimientos rurales que, en conjunto, abarcan unas 1.400 hectáreas.