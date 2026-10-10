RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXINTENDENTE DE MALDONADO

Enrique Antía deberá devolver en un plazo de 10 días un campo propiedad de Colonización en Aiguá

La resolución del juzgado de 6° turno de Maldonado de este jueves plantea que hay incumplimiento por parte de Antía sobre las obligaciones de los colonos.

antia-por-isla-de-lobos.jpg

La Justicia de Maldonado confirmó un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de febrero de 2024 y el exintendente de Maldonado y dirigente del Partido Nacional, Enrique Antía, deberá devolver un campo de 49 hectáreas propiedad del Instituto Nacional de Colonización.

El fallo ratifica la rescisión del contrato de arrendamiento sobre la fracción conocida como El Sarandí, próximo a la ciudad de Aiguá.

La resolución original de mayo de 2020 lo intimó a entregar el inmueble tras constatar en una inspección que no se cumplía con los requisitos de la ley de colonización.

un desafio colectivo y una prioridad, sostuvo el presidente yamandu orsi en el dia mundial de la salud mental
Seguí leyendo

"Un desafío colectivo y una prioridad", sostuvo el presidente Yamandú Orsi en el Día Mundial de la Salud Mental

En línea con lo expuesto por el TCA, la resolución del juzgado de 6° turno de Maldonado de este jueves plantea que hay incumplimiento por parte de Antía sobre las obligaciones de los colonos, que es trabajar en el predio, supervisarlo y habitarlo y, por tanto, no encuadra en el perfil que se debe priorizar según la ley.

Asimismo, se señala que la explotación del predio está a cargo de trabajadores contratados por Antía y un socio con quien tiene una sociedad civil agropecuaria. Ambos también desarrollan actividades en otros establecimientos rurales que, en conjunto, abarcan unas 1.400 hectáreas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
banco de previsión social

Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
LO PRESENTÓ JORGE DÍAZ

Gobierno presenta proyecto de ley para que ciudadanos legales extranjeros sean también ciudadanos nacionales de Uruguay
En pinamar, canelones

Discusión en el tránsito terminó con padre e hijo heridos con machete: el agresor fue imputado
NIÑO GODZILLA

Para noviembre y diciembre, Nubel Cisneros anuncia "calor intenso" que va a traer "muchas complicaciones"
FLORIDA

Un hombre quedó atrapado y sosteniéndose de una rama tras la rápida crecida del río Santa Lucía; fue rescatado

Te puede interesar

Uruguayo de 32 años fue detenido por vínculo con un cargamento de 128 kilos de cocaína en Italia
EN GÉNOVA

Uruguayo de 32 años fue detenido por vínculo con un cargamento de 128 kilos de cocaína en Italia
Foto: Subrayado. Casa allanada donde ocurrió el abatimiento en el Borro.
MEDIDA POR 90 DÍAS

Prisión preventiva por tráfico de armas y otros delitos para el padre del adolescente abatido en el barrio Borro
Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo
COLONIA

Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo

Dejá tu comentario