Nueva audiencia judicial con Manini Ríos será el viernes 1 de noviembre

Ese día el fiscal Rodrigo Morosoli volverá a intentar imputar al ex comandante del Ejército de un delito de omisión por no denunciar la confesión de un delito que hizo el ex militar de la dictadura José Gavazzo a comienzos de 2018.

Sin embargo, la defensa de Manini dirá que para ese viernes 1 de noviembre el candidato de Cabildo Abierto tendrá ya fueros parlamentarios por haber sido electo senador.

De esta forma la jueza deberá solicitar al Parlamento que levante los fueros para seguir con el juicio, pero de acuerdo a lo que interpreta la defensa de Manini, esa acción solo la puede tomar el nuevo Parlamento, que asumirá el 15 de febrero del año que viene y que entrará en funciones en marzo.