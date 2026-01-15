Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
El fenómeno que rige hasta la hora 21:35 podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
El fenómeno que rige hasta la hora 21:35 podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
Las principales localidades afectadas son:
Canelones: Todo el departamento.
Cerro Largo: Lago Merín.
Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.
Maldonado: Todo el departamento.
Montevideo: Todo el departamento.
Rocha: Todo el departamento.
San José: Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres y General Enrique Martínez.
Dejá tu comentario