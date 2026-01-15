Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

El fenómeno que rige hasta la hora 21:35 podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son:

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Lago Merín.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres y General Enrique Martínez.