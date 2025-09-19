Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:00

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:00.

Una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Seguí leyendo Meteorología extendió la advertencia amarilla y emitió una naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.

Colonia: Todo el departamento.

San José: Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Mal Abrigo, Rafael Perazza y Villa María.

Soriano: Cardona y Santa Catalina.