Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 23.00.
Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; afecta 5 departamentos
El fenómeno que rige hasta la hora 23.00 podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En las zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades afectadas son:
Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y Rossell y Rius.
Florida: Cerro Chato.
Tacuarembó: Ansina, Clara, La Hilera, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: Cerro Chato y Santa Clara de Olimar.
