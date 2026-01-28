RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIGE HASTA LA HORA 23.00

Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; afecta 5 departamentos

El fenómeno que rige hasta la hora 23.00 podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

alerta-tiempo-tormenta-lluvia-rambla-montevideo

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

meteorologia emitio una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
Seguí leyendo

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas

Las principales localidades afectadas son:

Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y Rossell y Rius.

Florida: Cerro Chato.

Tacuarembó: Ansina, Clara, La Hilera, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato y Santa Clara de Olimar.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
inumet

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes; rige para ocho departamentos
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
INUMET

Montevideo ya no está en el mapa de la ola de calor: los cambios que informó Inumet

Te puede interesar

Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente que portaba un fusil de asalto y disparaba resultó herido por la Policía video
SE REALIZARON ALLANAMIENTOS

Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente que portaba un fusil de asalto y disparaba resultó herido por la Policía
Delincuentes en moto atacaron a balazos un auto en Cerro Norte: en la escena encontraron casquillos de fusil de asalto video
RIO DE JANEIRO Y HAITI

Delincuentes en moto atacaron a balazos un auto en Cerro Norte: en la escena encontraron casquillos de fusil de asalto
Calificadora Moodys mantiene nota de la deuda uruguaya y perspectiva estable
ECONOMÍA

Calificadora Moody's mantiene nota de la deuda uruguaya y perspectiva estable

Dejá tu comentario