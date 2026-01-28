Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; afecta 5 departamentos

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 23.00.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son: Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé. Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y Rossell y Rius. Florida: Cerro Chato. Tacuarembó: Ansina, Clara, La Hilera, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y San Gregorio de Polanco. Treinta y Tres: Cerro Chato y Santa Clara de Olimar.

Temas de la nota Meteorología

tormentas puntualmente fuertes