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Nubel Cisneros prevé una semana calurosa, con mucha humedad y posibles lluvias el domingo

El meteorólogo señaló que las lluvias del fin de semana fueron intensas pero concentradas en la zona costera y no alcanzaron para revertir la sequía.

Nubel Cisneros, meteorólogo de Subrayado.

Nubel Cisneros, meteorólogo de Subrayado.

Nubel Cisneros, meteorólogo de Subrayado.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, adelantó que Uruguay tendrá una semana con temperaturas elevadas y mucha humedad, sin lluvias a corto plazo y con posibles precipitaciones recién el próximo domingo.

Cisneros explicó que las tormentas del fin de semana estaban previstas para la noche del sábado, pero finalmente se dieron en la mañana del domingo, con acumulados de entre 100 y 120 milímetros en apenas dos horas en el sureste del país.

Sin embargo, indicó que en gran parte del territorio no llovió. “Siempre es buena el agua. La cuenca del río Santa Lucía algo de agua tomó pero no lo suficiente, necesitamos más lluvia, porque las precipitaciones se concentraron en la zona costera”, señaló.

Foto: Subrayado.
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Cisneros remarcó que continuará el calor, con mayor intensidad en el norte del país, y una alta humedad en todo el territorio.

Para el agro no hay precipitaciones previstas a corto plazo, mientras que quienes acampan pueden estar tranquilos, dijo, porque no se esperan lluvias.

“El único evento de lluvias importantes podría darse el próximo domingo”, insistió. Además, advirtió sobre la proliferación de mosquitos debido a las condiciones de calor y humedad.

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