Nubel Cisneros: "El grueso del ciclón extratropical se va a dar hacia la tarde del sábado"

Nubel Cisneros aseguró que las lluvias de este viernes fueron “un adelanto” del ciclón extratropical que afectará a todo el país el sábado, especialmente durante la tarde, con lluvias, tormentas y viento fuerte, para luego mejorar desde la mañana del domingo.

La lluvia de este viernes “viene del oeste y hoy solo va a afectar la zona costera”, dijo el meteorólogo de Subrayado. “El resto del país permanece con temperaturas elevadas y Sol”, agregó.

Cisneros también dijo que este viernes de tarde habrá una mejora temporaria, para volver con el mal tiempo desde la noche y particularmente en la tarde del sábado.

Seguí leyendo Fin de semana con lluvias y tormentas que trae el ciclón extratropical; mirá el informe día a día de Nubel Cisneros

“Ahí se va a estar activando el ciclón extratropical”, dijo Cisneros, en referencia al “sistema de bajas presiones” que genera nuevamente “tormentas y lluvias en todo el país”.

Embed #AHORA | Llueve sobre Montevideo y la zona metropolitana: el informe de Nubel Cisneros con Martín Abreu para el resto del día y el fin de semana, ¿cuándo mejora?

Más en https://t.co/H2fK9nmO56 pic.twitter.com/uDNF9Q3Bna — Subrayado (@Subrayado) September 19, 2025

“El ciclón extratropical es un área de baja presión, es lo que ha ocurrido toda la vida en nuestra región”, explicó.

“Está bien dicho porque ciclón significa sistema de bajas presiones, y extratropical está bien dicho también, porque está fuera del trópico, por lo tanto es la vieja y conocida circulación general atmosférica”, aseguró.

“Antes del mediodía del domingo comienza a mejorar. La zona sur y oeste del país ya al mediodía estará libre de lluvias, lo que sí vamos a notar es descenso de temperatura”, dijo Cisneros sobre el estado del tiempo del domingo, y sobre las vacaciones de primavera, agregó: “Tranquilidad para quienes comienzan las vacaciones de primavera. Las temperaturas vuelven a ascender la próxima semana, se liberan las lluvias y con muy buena presencia de Sol”.