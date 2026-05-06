El meteorólogo Nubel Cisneros anunció tormentas para la noche de este miércoles que se extenderán hasta la mañana del jueves.
Nubel Cisneros anunció sistema frontal frío "muy complicado" con tormentas fuertes desde la noche de este miércoles
El meteorólogo indicó que se desarrollarán tormentas fuertes y puntualmente fuertes, granizada, actividad eléctrica y que no se descartan rachas de viento.
El meteorólogo comentó que el sistema frontal frío ingresará a Uruguay por la zona suroeste y se encontrará con las altas temperaturas que se están dando en la tarde de este miércoles.
"Es lo más complicado, tormentas fuertes y puntualmente fuertes, granizada, actividad eléctrica y no se descartan rachas de viento", destacó.
Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
Luego quedarán lluvias y lloviznas con algo de viento en la tarde del jueves.
"Lo más complicado respecto al viento es lo que comienza a gestarse en la madrugada del próximo viernes. Genera bajas temperaturas, mucho viento y muy bajas sensaciones térmicas", apuntó.
Y agregó: "Condiciones más que necesarias para que se pueda estar generando situación de fuertes tormentas y lluvias que comienzan a generarse a partir de la noche de hoy".
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