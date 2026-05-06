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Nubel Cisneros anunció sistema frontal frío "muy complicado" con tormentas fuertes desde la noche de este miércoles

El meteorólogo indicó que se desarrollarán tormentas fuertes y puntualmente fuertes, granizada, actividad eléctrica y que no se descartan rachas de viento.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció tormentas para la noche de este miércoles que se extenderán hasta la mañana del jueves.

El meteorólogo comentó que el sistema frontal frío ingresará a Uruguay por la zona suroeste y se encontrará con las altas temperaturas que se están dando en la tarde de este miércoles.

"Es lo más complicado, tormentas fuertes y puntualmente fuertes, granizada, actividad eléctrica y no se descartan rachas de viento", destacó.

nubel cisneros llamo a extremar los cuidados ante ciclon extratropical con muy bajas sensaciones termicas y vientos de 80 km/h
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Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"

Luego quedarán lluvias y lloviznas con algo de viento en la tarde del jueves.

"Lo más complicado respecto al viento es lo que comienza a gestarse en la madrugada del próximo viernes. Genera bajas temperaturas, mucho viento y muy bajas sensaciones térmicas", apuntó.

Y agregó: "Condiciones más que necesarias para que se pueda estar generando situación de fuertes tormentas y lluvias que comienzan a generarse a partir de la noche de hoy".

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