Nubel Cisneros anunció sistema frontal frío "muy complicado" con tormentas fuertes desde la noche de este miércoles

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció tormentas para la noche de este miércoles que se extenderán hasta la mañana del jueves.

El meteorólogo comentó que el sistema frontal frío ingresará a Uruguay por la zona suroeste y se encontrará con las altas temperaturas que se están dando en la tarde de este miércoles.

"Es lo más complicado, tormentas fuertes y puntualmente fuertes, granizada, actividad eléctrica y no se descartan rachas de viento", destacó.

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Luego quedarán lluvias y lloviznas con algo de viento en la tarde del jueves.

"Lo más complicado respecto al viento es lo que comienza a gestarse en la madrugada del próximo viernes. Genera bajas temperaturas, mucho viento y muy bajas sensaciones térmicas", apuntó.

Y agregó: "Condiciones más que necesarias para que se pueda estar generando situación de fuertes tormentas y lluvias que comienzan a generarse a partir de la noche de hoy".