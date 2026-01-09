Nubel Cisneros advierte por "vientos destructivos" el fin de semana y acumulados de lluvia "no muy relevantes"

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros explicó lo que ocurrirá con el tiempo este viernes y durante el fin de semana en cuanto a lluvias y vientos , en medio de la llegada de un ciclón extratropical a la región.

“Lamentablemente los acumulados de lluvia no serán muy relevantes, alrededor de 40 mm”, dijo Nubel Cisneros este viernes pasado el mediodía, en referencia a las precipitaciones previstas para esta jornada y el fin de semana.

Este viernes ya hubo lluvias y tormentas en el norte del país, y así se mantendrán durante las próximas horas, mientras que en el sur solo habrá “mucha nubosidad”, detalló.

Seguí leyendo Ascienden las temperaturas el domingo, y en febrero "habrá mucho calor y poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros

Pero el sábado las lluvias y tormentas del norte pasan al sur, durante la noche, con viento fuerte, de entre 40 y 70 km/h. Cisneros recordó que desde los 45 km/h “el viento es destructivo”.

En cuanto a la temperatura, dijo que este sábado caerá a 20 o 23 grados, pero con sensación térmica de 15º a 17º producto del viento fuerte.

Ya el domingo “vuelve a subir la temperatura” y el día queda “más agradable”, concluyó.