FRÍO EL SÁBADO y AGRADABLE EL DOMINGO

Nubel Cisneros advierte por "vientos destructivos" el fin de semana y acumulados de lluvia "no muy relevantes"

"Lamentablemente los acumulados de lluvia no serán muy relevantes”, dijo Nubel Cisneros sobre la lluvia de este viernes y el fin de semana, pero alertó de “vientos destructivos” de 40 a 70 km/h.

tormenta-cielo-viento

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros explicó lo que ocurrirá con el tiempo este viernes y durante el fin de semana en cuanto a lluvias y vientos, en medio de la llegada de un ciclón extratropical a la región.

“Lamentablemente los acumulados de lluvia no serán muy relevantes, alrededor de 40 mm”, dijo Nubel Cisneros este viernes pasado el mediodía, en referencia a las precipitaciones previstas para esta jornada y el fin de semana.

Este viernes ya hubo lluvias y tormentas en el norte del país, y así se mantendrán durante las próximas horas, mientras que en el sur solo habrá “mucha nubosidad”, detalló.

Pero el sábado las lluvias y tormentas del norte pasan al sur, durante la noche, con viento fuerte, de entre 40 y 70 km/h. Cisneros recordó que desde los 45 km/h “el viento es destructivo”.

En cuanto a la temperatura, dijo que este sábado caerá a 20 o 23 grados, pero con sensación térmica de 15º a 17º producto del viento fuerte.

Ya el domingo “vuelve a subir la temperatura” y el día queda “más agradable”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2009662142560252169?s=20&partner=&hide_thread=false

ue-mercosur

Embajador de la UE explicó cómo será el procedimiento para que entre en vigor el acuerdo con el Mercosur
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone destacó que acuerdo con Unión Europea generará aumento del PIB, exportaciones, empleo, salario real e inversiones
ue aprobó por mayoría

Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea se firma el 17 de enero en Asunción, informó canciller paraguayo

