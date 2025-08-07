Nubel Cisneros adelantó cómo estará el tiempo este sábado, a la hora del partido clásico

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó tiempo frío y cielo despejado para el clásico de este sábado por el Torneo Clausura.

La sensación térmica oscilará entre los 7° y los 8°, los vientos del suroeste tendrán una intensidad de 12 km/h y la humedad relativa será del 62%.

"Si sale este día, lleve un abrigo", dijo el meteorólogo.

El encuentro se disputa en el estadio Campeón del Siglo, sin público, a la hora 15:00. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1953567019804373448&partner=&hide_thread=false Así estará el tiempo este sábado a la hora del partido clásico por el Torneo Clausura, según Nubel Cisneros. pic.twitter.com/UzPp5QQ3bd — Subrayado (@Subrayado) August 7, 2025

