Nubel Cisneros adelantó cómo estará el tiempo este sábado, a la hora del partido clásico

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó tiempo frío y cielo despejado para el clásico de este sábado por el Torneo Clausura.
"Si sale este día, lleve un abrigo", dijo el meteorólogo tras anunciar que estará frío y la sensación térmica se ubicará entre los 7° y 8°.
La sensación térmica oscilará entre los 7° y los 8°, los vientos del suroeste tendrán una intensidad de 12 km/h y la humedad relativa será del 62%.
El encuentro se disputa en el estadio Campeón del Siglo, sin público, a la hora 15:00.
