PRONÓSTICO DE JUEVES A SÁBADO

Frío, nublado y con lluvias aisladas en el sur y en el este; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que sigan los días fríos y muy fríos, con bajas sensaciones térmicas y lluvias aisladas este jueves y el viernes. Los detalles del tiempo hasta el sábado inclusive.

Frío y lluvia. Foto: FocoUy

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con tiempo frío, con mucha nubosidad, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con pasaje de abundante nubosidad, lo que puede generar algunas lluvias aisladas principalmente en el sur y este, con posterior descenso de temperatura.

El viernes la mañana se presentará muy fría y ventosa con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo frío y ventoso con muy bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

El sábado comienza muy frío con heladas y juego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.

Jueves 7

Zona Norte: máxima 16º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 6º

Viernes 8

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º

Sábado 9

Zona Norte: máxima 15º y mínima -2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima -2º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º

