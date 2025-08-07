Frío, nublado y con lluvias aisladas en el sur y en el este; el informe de Nubel Cisneros

Frío y lluvia. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé que sigan los días con tiempo frío y muy frío, con bajas sensaciones térmicas y lluvias aisladas este jueves y el viernes.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con tiempo frío, con mucha nubosidad, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con pasaje de abundante nubosidad, lo que puede generar algunas lluvias aisladas principalmente en el sur y este, con posterior descenso de temperatura.

El viernes la mañana se presentará muy fría y ventosa con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo frío y ventoso con muy bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

El sábado comienza muy frío con heladas y juego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado. Jueves 7 Zona Norte: máxima 16º y mínima 4º Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 6º Viernes 8 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º Sábado 9 Zona Norte: máxima 15º y mínima -2º Zona Sur: máxima 14º y mínima -2º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º

Temas de la nota frío

lluvias

Nubel Cisneros