Frío, nublado y con lluvias aisladas en el sur y en el este; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé que sigan los días fríos y muy fríos, con bajas sensaciones térmicas y lluvias aisladas este jueves y el viernes. Los detalles del tiempo hasta el sábado inclusive.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con tiempo frío, con mucha nubosidad, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con pasaje de abundante nubosidad, lo que puede generar algunas lluvias aisladas principalmente en el sur y este, con posterior descenso de temperatura.
El viernes la mañana se presentará muy fría y ventosa con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo frío y ventoso con muy bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.
El sábado comienza muy frío con heladas y juego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.
Jueves 7
Zona Norte: máxima 16º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 6º
Viernes 8
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
Sábado 9
Zona Norte: máxima 15º y mínima -2º
Zona Sur: máxima 14º y mínima -2º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º
