"Nosotros no firmamos ningún documento, no somos parte del Brics", dijo Lubetkin tras dichos de Trump sobre aranceles

Además, consultado sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la aplicación de un arancel extra para países alineados con el Brics, Lubetkin respondió que no lo escuchó y planteó: "Dónde está Uruguay en este momento. Sobre los temas de las acciones y contracciones arancelarias, hay mucho para hablar. Nosotros no firmamos ningún documento, no somos parte del Brics".