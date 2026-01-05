"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump

El presidente Trump volvió a ser consultado por la prensa de Estados Unidos sobre la situación de Venezuela tras la operación militar que el sábado de madrugada capturó y extraditó a Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York, e insistió en que su gobierno “está a cargo” de Venezuela, y que utilizará su petróleo.

“Nosotros estamos a cargo”, dijo Trump en una entrevista con periodistas locales en el avión presidencial.

Consultado sobre si ya habló con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, dijo que él directamente no lo hizo, pero agregó: “En el momento adecuado lo haré”.

A cerca del petróleo venezolano, insistió: “Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas del país que nos permitan reconstruirlo”.

“Cuba está lista para caer”.

Trump fue consultado sobre la situación futura de Cuba, y aseguró: “Cuba está lista para caer”.

“Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo va a resistir, Cuba ahora no tiene ingresos. Obtenía todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo de Venezuela. Creo que simplemente va a caer. No creo que necesitemos ninguna acción”.

México y Groenlandia

Además, Trump adelantó lo que cree debe pasar en México y Groenlandia: “Por cierto, hay que hacer algo con México. México tiene que ponerse en orden porque están pasando a través de México y vamos a tener que hacer algo”.

“Necesitamos Groenlandia para nuestra seguridad nacional. Es muy estratégico”, finalizó.