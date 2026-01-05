RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump

“Nosotros estamos a cargo”, reiteró el presidente Trump sobre Venezuela. Dijo que necesita su petróleo para “reconstruir” Venezuela, y auguró la caída de Cuba. También habló de la anexión de Groenlandia.

Trump-en-el-avión

El presidente Trump volvió a ser consultado por la prensa de Estados Unidos sobre la situación de Venezuela tras la operación militar que el sábado de madrugada capturó y extraditó a Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York, e insistió en que su gobierno “está a cargo” de Venezuela, y que utilizará su petróleo.

“Nosotros estamos a cargo”, dijo Trump en una entrevista con periodistas locales en el avión presidencial.

Consultado sobre si ya habló con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, dijo que él directamente no lo hizo, pero agregó: “En el momento adecuado lo haré”.

Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP
Seguí leyendo

Presidente de Colombia Gustavo Petro dice que tomará "de nuevo las armas" ante amenazas de Trump

A cerca del petróleo venezolano, insistió: “Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas del país que nos permitan reconstruirlo”.

Cuba está lista para caer”.

Trump fue consultado sobre la situación futura de Cuba, y aseguró: “Cuba está lista para caer”.

“Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo va a resistir, Cuba ahora no tiene ingresos. Obtenía todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo de Venezuela. Creo que simplemente va a caer. No creo que necesitemos ninguna acción”.

México y Groenlandia

Además, Trump adelantó lo que cree debe pasar en México y Groenlandia: “Por cierto, hay que hacer algo con México. México tiene que ponerse en orden porque están pasando a través de México y vamos a tener que hacer algo”.

“Necesitamos Groenlandia para nuestra seguridad nacional. Es muy estratégico”, finalizó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

La presidenta interina de Venezuela pagará "un precio muy alto" si "no hace lo correcto", dice Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó

Te puede interesar

Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos video
DETENIDO EN EEUU

Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos
Nosotros estamos a cargo en Venezuela, Cuba está lista para caer, y con México algo hay que hacer, dijo Trump video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Álvaro Padrón, asesor de Orsi: Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia video
ANALISTA INTERNACIONAL Y ASESOR DEL PRESIDENTE

Álvaro Padrón, asesor de Orsi: "Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia"

Dejá tu comentario