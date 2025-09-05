RECIBÍ EL NEWSLETTER
habló en soriano

"Nos vamos pensando qué más podemos hacer como Estado", dijo Carlos Negro tras homicidio de niños en Río Negro

El ministro del Interior canceló su agenda de este viernes y viajó a Soriano, donde respaldó a la Policía. "Todo el esfuerzo se puso para llegar a un resultado que por supuesto no fue el que deseábamos”, dijo.

“Estos hechos nos interpelan como sociedad, también como Estado, como instituciones, y nos hace pensar que todo lo que podamos hacer no es suficiente y qué más podemos hacer. De acá nos vamos pensando qué más podemos hacer como Estado, ante estos hechos”, sostuvo.

También mostró su apoyo a la Policía que actuó en el caso. “Siempre poniendo y anteponiendo el cumplimiento del deber para lograr dar con el paradero de estos dos niños, que obviamente esperábamos fuera en otra circunstancia de las que finalmente ocurrió. No obstante eso, la Policía Nacional dejó absolutamente todo lo que tenía y todo el esfuerzo se puso para llegar a un resultado que por supuesto no fue el que deseábamos”, dijo Negro.

Negro viaja a Soriano tras el homicidio de dos niños a manos de su padre; comunicado expresa "profundo dolor"

