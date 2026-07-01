"Nos une la defensa de la democracia, nos une el bienestar de nuestros compatriotas", dijo Kast en Uruguay

En la declaración que brindó luego a la prensa, concordó con Orsi respecto a que las relaciones entre presidentes se han sostenido "más allá del signo político" de forma "fructífera".

"Nos une la defensa de la democracia, nos une el bienestar de nuestros compatriotas", señaló Kast y se refirió entonces a la "seguridad de nuestras naciones".

"Han hecho un llamado a todos los países de la región para poder actuar de manera conjunta en contra de este gran flagelo afecta a todas las naciones. Nuestro canciller convocó a algunos países vecinos a suscribir al Acuerdo de Santiago, que es un acuerdo para combatir el crimen organizado, y nos alegramos mucho de que tanto Paraguay como Uruguay se puedan sumar a este acuerdo, porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo", indicó.

"Vemos con mucho optimismo esta relación, esta firma de distintos acuerdos, entre naciones hermanas, que son una buena noticia para cada uno de nuestros compatriotas", señaló.