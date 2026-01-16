RECIBÍ EL NEWSLETTER
JURI RECLAMÓ RESPUESTA AL GOBIERNO

"Nos parece un disparate lo que se votó", afirmó diputado colorado sobre partida a directores de Caja de Profesionales

Adrián Juri recordó que en 2023 se votó la ley de reforma de la seguridad social que establece el carácter honorario de los directores a partir del próximo directorio y reclamó respuestas al gobierno.

juri-partida-caja-profesionales

"Nos parece realmente un disparate lo que se votó", afirmó el legislador, teniendo en cuenta que la comisión especial del Parlamento trabajó mucho en el salvataje de la Caja de Profesionales.

Recordó que en 2023 se votó la ley 20.130 de reforma de la seguridad social que establece el carácter honorario de los directores de la Caja de Profesionales a partir del próximo directorio. También, indicó que la posibilidad de cobrar viáticos no se votó en la normativa tras el planteo del Partido Colorado.

caja de profesionales aprobo, en votacion dividida, una partida de 131.520 pesos para los proximos directores
"Para nosotros es un sueldo disfrazado", sostuvo el diputado colorado. Juri enfatizó en que los directores de la Caja Notarial o la Bancaria son honorarios y se preguntó, ¿por qué los de la Caja de Profesionales no pueden serlo?

El legislador apuntó a "un tema de conciencia y de ética". Juri señaló además la responsabilidad de los miembros del Poder Ejecutivo en votar a favor de la partida y reclamó una respuesta del gobierno.

