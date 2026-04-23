Sánchez en Cerro Norte: el programa Más Barrio busca "mejorar las condiciones de vida" y "niveles de seguridad"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el programa Más Barrio está pensado para "construir convivencia" y que se articulan instituciones del Estado para "darles condiciones de vida digna a los vecinos".

Este jueves, la tarea comienza con la charla y el censo a vecinos, para conocer las necesidades. Además, se les explica qué es el programa y qué van a hacer en la zona.

"Posteriormente a ese trabajo, hay trabajo que tiene que ver con reacondicionamiento, para ir mejorando las condiciones estructurales del barrio y eso es lo que va a pasar. Todos los días irán pasando cosas de las distintas oficinas públicas. Tiene que ver con la mejora del alumbrado público, las conexiones eléctricas, porque puede haber precariedad y eso también está coordinado con UTE. Van a empezar a pasar cosas en el barrio, que lo que van a hacer es tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y mejorar los niveles de seguridad sabiendo que estamos en zonas que tienen altos índices de delitos violentos y por tanto nos interesa estar aquí para generar las condiciones para combatir esta situación", detalló.

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Sobre el presupuesto de estos trabajos, indicó que hay distintos componentes: "Tiene un préstamo otorgado por la CAF del orden de los 50 millones de dólares para las intervenciones. A su vez nosotros negociamos con CAF una línea de crédito de endeudamiento externo cercana a los 200 millones de dólares más, pero naturalmente, aquí, todo el trabajo de patrullaje, de cámaras, están dentro del presupuesto del Ministerio del Interior. Lo mismo pasa con recursos del Ministerio de Vivienda".

"El plan Más Barrio lo que busca es que el presupuesto público sea lo más eficiente posible, coordinando las acciones de todos los ministerios. Para cada barrio hay un proyecto ejecutivo determinado, pero lo vamos a ir mejorando con la demanda de los vecinos, porque también está bueno que cuando uno llega a una zona, a un barrio, escucha a los vecinos para ver qué sienten que necesitan más rápido, porque son los que viven acá. Uno puede desde una oficina pública definir que lo primero que hay que hacer es tal cosa, tal calle. Lo que precisamos es hablar con los vecinos para ver cuáles son las acciones prioritarias", agregó.

Entre los puntos que analizan durante la conversación con vecinos es si hay familias que deban ser realojadas por vivir en zonas inundables o por la necesidad de abrir calles.

Además de los ministerios del Interior y de Vivienda, también se trabaja con ANEP, INAU, UTE, salud pública y otros organismos del Estado. Este jueves entregarán formularios para aquellas personas que tengan derecho a la tarjeta Uruguay Social pero no la estén recibiendo.

"La idea es articular el trabajo de todo el Estado para darles condiciones de una vida digna a los vecinos. Por eso el programa se llama Más Barrio. Para que el barrio sea de los vecinos, sea un lugar seguro y sea un lugar en donde cada uno de los que viven aquí puedan recrearse, estar seguros, trabajar, formarse, esa es un poco la idea", indicó.

Sobre el diálogo que se mantuvo con algunos vecinos en la mañana, Sánchez explico que escucharon sobre "un montón de carencias" sobre el barrio, pero aclaró que estas son "palpables".

"No hay espacio público de calidad, hay situaciones donde falta alumbrado público, hay situaciones de inseguridad. Es lo que venimos a hacer. El Más Barrio lo que busca es generar condiciones de seguridad para los vecinos que viven aquí, pero también condiciones de convivencia, donde los gurises puedan jugar en una plaza, tengan una cancha de fútbol, donde se ilumine el barrio y donde haya un patrullaje inteligente que permita la seguridad de todos los vecinos que están acá", indicó.