"Nos estamos comiendo un garrón gigantesco", dijo Penadés sobre el caso Astesiano

Entrevistado en el programa Arriba Gente de canal 10, Penadés dijo que “el nivel de preocupación es grandísimo” y habló de “traicióna la lealtad y la fidelidad” por parte de Alejandro Astesiano , el ex jefe de seguridad y custodio personal del presidente Lacalle Pou, imputado y enviado a prisión por integrar una organización delictiva que vendía pasaportes falsos a ciudadanos rusos.

Consultado sobre la responsabilidad a la hora de nombrar a Astesiano como jefe de seguridad presidencial cuando se conocía, al menos, sus antecedentes por indagatorias policiales, Penadés respondió: “Se conocían algunos antecedentes, es verdad, el presidente lo reconoció. ¿Se conocían desde hace años? No. Se conocían cuando asumió el actual gobierno, y entre los antecedentes que se conocían no estaban los que se han conocido en las últimas horas, en relación a dos procesamientos. Si esto se hubiera conocido antes esta persona jamás hubiera sido el jefe de custodia del presidente Lacalle”.

VIENE DE ANTES

El senador blanco apuntó también a las eventuales responsabilidades en administraciones anteriores porque la organización criminal ahora desmantelada operaba desde el 2018 y 2019.

“El otro tema más grande es que parecería ser que en Uruguay, desde hace muchos años, existe una organización delictiva que se encargaba de otorgar pasaportes y que en el año 2019 parecería ser que hubo un fiscal que conociendo la denuncia que se hizo por las autoridades de aquel entonces, archivó la causa. Entonces, esto trasciende a esta administración y viene de administraciones anteriores”, dijo Penadés.

“Entonces, lo que el Ministerio del Interior y la Justicia tendrán que hacer son dos cosas, la primera, que esto no quede en que procesaron con prisión a Astesiano, y ahí quedó todo. No, no. Acá tenemos que ir hasta el hueso para investigar quiénes integraron esta organización, las eventuales responsabilidades que existieron en esta administración y en las anteriores”, apuntó.