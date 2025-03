"No tenía ni la menor idea de las circunstancias", dijo Lema sobre detención de Besozzi; Javier García expresó sorpresa

El candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana, Martín Lema , indicó que desconoce el caso del ex intendente de Soriano que fue detenido este jueves, Guillermo Besozzi .

“No tenía ni la menor idea de las circunstancias. Cuando tomo noticia, a través de medios de prensa, lo que hice, para tener más información, los allegados que tengo de Soriano no conocían las características”, dijo Lema.

“Cuando me han preguntado por casos de personas vinculadas a otros partidos políticos mantengo la misma prudencia porque detrás de estos hechos hay una cantidad de circunstancias que yo desconozco y tengo que ser prudente. Para laudar o resolver una situación, tenés que contar con los elementos que te permitan tener profundidad y conocimiento de los temas”, agregó.

También afirmó que no afecta la imagen del Partido Nacional. “El Partido Nacional va a cumplir 189 años de historia, yo siento orgullo de mi partido”, sostuvo.

El senador del Partido Nacional, Javier García, se mostró sorprendido por la detención del ex intendente.

“La semana pasada había salido en un medio de prensa sobre una investigación que había iniciado la propia intendencia. Hablé por teléfono con Guillermo, para interiorizarme. Me contó que era una investigación que venía de varios años y que había iniciado la propia intendencia. Tranquilamente me estuvo contando los detalles y que nunca lo habían llamado a declarar. Por eso cuando vi la noticia, quedamos muy sorprendidos, y hasta mismo por el procedimiento, que no es muy habitual”, sostuvo García.

Luego se refirió a “la opinión que tienen todos los partidos sobre Guillermo”.