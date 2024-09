"No tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos", dijo Luis Suárez en su despedida de la Selección Uruguaya

"No tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos, no que me brindó cariño estos días, sino desde que desde comencé allá por el 2007 siempre me apoyaron , no solo a mí sino a una generación que la pasamos muy difícil, porque no se olviden que estuvimos a punto de quedar afuera de un Mundial. No había era, no había maestro, no había nada y creo que ese grupo me marcó mucho por ser un grupo sano, un grupo por el cual todos íbamos por el mismo camino. Muchos jugaban en grandes equipos, pero nosotros teníamos una ilusión sola de llegar a un Mundial".

El futbolista recordó algunas situaciones no felices que le tocaron vivir al grupo, pero aseguró que lucharon en grupo por la camiseta uruguaya. "No es nada fácil asumir esa responsabilidad". El salteño manifestó que su sueño siempre fue ver llegar a la Selección Uruguaya en lo más alto y llegar muy lejos.

"Pasé por momentos muy complicados de mi carrera, una y la más difícil, la lesión previa al Mundial de 2014, y si no fuera por el Negrito, que en paz descanse Walter, yo no hubiese llegado", expresó emocionado al recordar a Walter Ferreira.

También agradeció de manera especial a El Maestro Tabárez, "es un ser humano muy alto, porque nosotros somos personas, a pesar de ser jugadores de fútbol, tenemos sentimientos sufrimos las derrotas, así como nos alegramos de las victorias".

El Pistolero también agradeció a Diego Forlán, además de a los capitanes Diego Lugano y Diego Godín, que mucho le enseñaron. Recordó cuando Diego Pérez se rompió la cabeza. En su agradecimiento estuvieron presentes los funcionarios del Complejo Uruguay Celeste.

"Uruguay es más grande que cualquier jugador, que cualquier entrenador. Arriba Uruguay y siempre agradecido al pueblo uruguayo", concluyó.