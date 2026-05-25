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ANTE EL COLEGIO MÉDICO

"No tengo ningún interés en lo personal", aseguró Lustemberg tras denuncia por reducción de sanción a anestesista

La ministra de Salud Pública dijo que concurrirá a todas las instancias ante el Colegio Médico a las que sea convocada luego de la denuncia de familiares de la pediatra fallecida durante una operación de vesícula.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró este lunes que concurrirá a todas las instancias a las que sea convocada en el marco de la denuncia ante el Colegio Médico del Uruguay, por la reducción de cinco a tres años de la sanción a una anestesista que fue condenada en un caso de mala praxis en el que murió una pediatra de 41 años durante una operación de vesícula.

"La familia que hace la denuncia, la voy a entender siempre", dijo Lustemberg al ser consultada sobre la denuncia de familiares de Soledad Barrera, la médica fallecida. "Yo voy a concurrir a todas las instancias que se entiendan convenientes en el Colegio Médico", afirmó. Además, indicó que el 16 de junio concurrirá a la Comisión de Salud del Senado.

"En lo personal, no estoy trasladando mi responsabilidad como ministra de Estado", sostuvo e indicó que en el Ministerio de Salud Pública "todos los días uno toma decisiones duras que afectan la vida de las personas".

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Con respecto al caso de la pediatra, Lustemberg afirmó que "en lo personal, como médica, como ministra, como mamá, como persona, como ciudadana, me afecta. No tengo nada que no pueda dirigirme a la ciudadanía de forma transparente, no tengo ningún interés en lo personal para que esto tenga algo que no le pueda dar transparencia y cristalinidad", enfatizó.

"Todas las veces que tengamos que ir a los ámbitos institucionales para dar respuestas, las vamos a dar con total claridad", reiteró. En el MSP, aguardan por el proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que pueda establecer la nulidad del acto a través del cual se redujo la sanción a la anestesista.

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