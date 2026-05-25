Uruguayo que iba en convoy hacia Gaza fue detenido en Libia; "la situación no es nada sencilla", dice Cancillería

La organización Maghreb Sumud informó que en Libia perdieron contacto con los integrantes de un convoy terrestre que viajaba con destino a Gaza, y entre quienes estaba el uruguayo Matías Álvarez.

En su cuenta de Instagram esta organización asegura que el convoy pasó un contro en la ciudad de Sirte y que después fueron detenidos.

Desde entonces publicaron los videos ya grabados por varios de los integrantes del convoy, entre ellos Álvarez, donde advierten que – si están viendo esos videos – es porque fueron “detenidos o secuestrados”.

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Fuentes de la Cancillería uruguaya dijeron a Subrayado que se están “movilizando” los “equipos diplomátcos en varios países” de la zona, aunque se advierte que “la situación para resolver no es nada sencilla”.

“Soy de Uruguay con residencia americana”

“Si están viendo este video significa que he sido secuestrado mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre inernacional con destino a Gaza. Mi nombre es Matías Álvarez Rodríguez, soy de Uruguay con residencia americana, tengo 29 años”, dice el video del Álvarez.

“Confirmo que participé en este misión por mi propia voluntad, sin ninguna cohersión ni presión de ninguna parte, motivado por mi deber humanitario y moral hacia los civiles citados.

En caso de que se pierda el contrato conmigo, sea arrestado o sufra algún daño, hago un llamado a todas las personas libres del mundo, a mi gobierno y a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para que actúen urgentemente, revelen nuestro paradero y presionen para largar nuestra liberación y garantizar nuestra protección”, agrega.