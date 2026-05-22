Denuncian a Lustemberg y a anestesista ante el Colegio Médico por caso de pediatra fallecida durante una cirugía

La familia de la pediatra fallecida tras una operación en el SMI decidió presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico contra la ministra de Salud Pública y la anestesista condenada por homicidio culposo por mala praxis.

La denuncia solicitará que se investigue la conducta de la anestesista y de la ministra Cristina Lustemberg y que se determine si el tribunal tiene competencia para intervenir.

El planteo contra la ministra surge luego de que Lustemberg resolviera reducir de cinco a tres años la sanción de inhabilitación profesional aplicada a la anestesista por la Comisión Honoraria de Salud Pública.

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La decisión provocó la renuncia de once integrantes de esa comisión. En su resolución, Lustemberg sostuvo que la sanción original era "desproporcionada" y que no estaba suficientemente fundamentada, aunque reconoció que el accionar de la profesional había sido culpable.

"Una autoridad sanitaria que es médica y colegiada, por su condición de autoridad política o administrativa no la coloca fuera del marco ético de la profesión médica. Es decir que el ejercicio de un cargo público no suspende los deberes de responsabilidad, transparencia, prudencia, protección de la salud colectiva y respeto por la confianza pública que derivan de la condición médica", afirma la familia, en una carta firmada por la madre de la pediatra fallecida.

Sostiene que "lo que aparece, con creciente claridad, es una secuencia de decisiones, omisiones y contradicciones institucionales que ameritan, a mi criterio, un análisis ético-deontológico específico".

"No se trataba de un expediente administrativo menor ni de una infracción abstracta. Se trata de Soledad Barrera, médica pediatra de 41 años, fallecida a consecuencia de un error en el procedimiento anestésico para una colecistectomía laparoscópica programada de una paciente de 41 años y sin antecedentes patológicos que termina muriendo por no haber sido controlada durante la cirugía por parte de la anestesista actuante ya que no se encontraba en block quirúrgico", relata en la misiva al Colegio Médico.

Y agrega: "Ese dato importa ética y humanamente. Por tanto, la decisión de reducir de la sanción no puede considerarse éticamente neutra ni meramente administrativa".

Para la madre de la pediatra fallecida, "cuando una autoridad sanitaria reduce una sanción de esta naturaleza y como consecuencia, pierde el respaldo del órgano técnico que intervino en el proceso, la cuestión deja de ser exclusivamente jurídica y pasa a comprometer la confianza ética en la conducción sanitaria".

En la carta, recuerda que mientras el MSP le redujo la sanción a la anestesista, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso la baja de la profesional de las Fuerzas Armadas.

"La contradicción estatal es evidente: mientras un organismo del propio Estado adopta una consecuencia administrativa de máxima severidad, el órgano rector de la salud reduce la sanción profesional vinculada al ejercicio médico por causas que solo la ministra sepa. Esa divergencia no prueba por sí sola una falta ética, pero exige una explicación institucional clara, completa y documentada", reclama la familia.

EL CASO

El caso ocurrió en 2023. La pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada de vesícula en el SMI y permaneció durante diez meses en estado crítico hasta su fallecimiento.

La comisión honoraria concluyó que se trató de una "muerte evitable" y señaló múltiples apartamientos de la práctica médica adecuada por parte de la anestesista, entre ellos, dejar sin supervisión a la paciente durante la cirugía y demoras en la asistencia posterior al paro cardíaco.

Desde el Colegio Médico informaron a Subrayado que luego de presentada la denuncia este viernes se analizarán los aspectos de forma y competencias, antes de seguir su proceso.

La profesional fue condenada en la Justicia Penal mediante un proceso abreviado a 24 meses de pena, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.