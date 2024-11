"No son lo mismo los dos proyectos", dijo Lacalle Pou sobre la campaña electoral en Uruguay

El presidente Lacalle Pou fue consultado este miércoles en rueda de prensa sobre cómo vive la campaña electoral de cara al balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado.

“No es fácil estar afuera. Obviamente estoy viendo las discusiones que se empiezan a dar. Sin ingresar en la arena política, que no lo he hecho en estos años y voy a cumplir, me parece interesante que se empiecen a dar discusiones en algunos temas porque no son lo mismo los dos proyectos. No voy a dar opinión al respecto de cuál es mejor o cuál… a parte ya saben qué es lo que pienso, pero está bueno que por ejemplo en materia de seguridad se esté dando una discusión”, respondió.

Y agregó: “Yo leí ayer unos comentarios del ministro del Interior al respecto y me parece bueno que hablemos, ya no solo teorizando, si no qué hizo cada uno, que al fin y al cabo es lo que vale de un gobierno, qué hiciste, qué herramientas tuviste, qué dijiste que ibas a hacer y qué llevaste realmente adelante. Así que me parece que estamos empezando a ver una campaña de discusión sobre temas que de alguna manera preocupan a los uruguayos”.

Más adelante en la rueda de prensa, consultado sobre qué los desafíos del próximo gobierno y las cosas pendientes que quedan de la actual administración, Lacalle Pou respondió: “Siempre quedan cosas por hacer, por mejorar y algunas por cambiar, también, y por eso yo decía recién, que no son lo mismo los proyectos. Cuando uno lee los principios, los programas, no son lo mismo, no son las mismas sensibilidades ni prioridades, por eso cuando tu me preguntás sobre esto, digo bueno dependerá quién obtenga el gobierno el 24 de noviembre para saber qué va a profundizar, qué va a cambiar, qué va a acelerar o qué va a dejar de hacer”. Al final, preguntado sobre en qué rol se ve después de marzo, cuando deje la Presidencia, Lacalle Pou dijo: “Vamos a ver. Despacio que estoy apurado”. LACALLE POU DOS CAMPAÑA

Temas de la nota Lacalle Pou

campaña electoral