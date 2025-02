"No somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas", dijo José Mujica ante la visita de Gabriel Boric

"La democracia se precisa para discrepar, no para estar de acuerdo. Para estar de acuerdo nos quedábamos con un rey. Se precisa la democracia para tener la libertad sin decir lo que uno piensa", sostuvo.

"Después unos tiran más y otros menos, porque no somos ladrillos, somos diferentes. Pero todos sabemos que hay demasiada gente que no tiene ninguna oportunidad en la vida. Por eso nos decimos que somos de izquierda. Pero no somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas, pensamos lo que le conviene al futuro de la humanidad y nos vamos a morir soñando con eso", dijo.