Horas más tarde, el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, se refirió a la gráfica y apuntó: "El miembro interpelante es sociólogo, por lo tanto asumo que no fue él el que hizo esa gráfica. Es un disparate...". Al instante legisladores comenzaron una discusión, que no tuvo respuesta por parte de Sanjurjo.

El asesor se limitó a pedir disculpas si había ofendido a alguien, y reiteró lo que había dicho: que asumía que la gráfica no había sido creada por Valdomir.

Luego de algunos minutos, continuó: "Es un disparate. Comparar un barrio peligroso con países enteros es metodológicamente un verdadero disparate. Cuando este gobierno recibió la seguridad pública en 2020, de 2005 a 2019, Uruguay había pasado de ser uno de los paises más seguros en la región. Esa sí es una comparación válida. Solo Brasil, Colombia y Venezuela tenían peores tasas de homicidio que Uruguay. Y eso es el resultado de 15 años de muy mala gestión".

Agregó: "No se puede comparar un barrio con un país. Sí ciudades. Montevideo en 2019 terminó siendo la segunda capital de América del Sur con más homicidios por habitante, solo superada por Caracas, Venezuela".

Antes, Heber se había referido a la gráfica que presentó Valdomir. Mostró una placa oficial donde indica que hubo 13 homicidios en el primer semestre de 2022 en Peñarol. Que de 13 en ese año bajaron a tres, en los primeros cinco meses de 2023.

"Fue el barrio que tuvo mayor cantidad de homicidios, y poco a poco me he venido centrando a los homicidios, que están directamente ligados a la droga. Y lo voy a demostrar con datos científicos, no con discurso", expresó el ministro.