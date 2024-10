"No puede ser un tiempo de un carnaval de promesas que después son incumplidas", dijo Orsi en el acto de cierre de campaña

Seguí leyendo Delgado en acto de cierre: "A esa gente que todavía no procesó la definición, pedirle que el Uruguay no retroceda"

El candidato recordó cuando el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió a recorrer el país para dialogar con los uruguayos en la campaña el FA te escucha. Orsi expresó que aprendió mucho de la gente, de Carolina Cosse y del valor de la unidad del mensaje frenteamplista. "No puede ser un tiempo de un carnaval de promesas que después son incumplidas (...) este tiene que ser, además un tiempo de compromisos", señaló.

El exintendente de Canelones se comprometió a acudir permanentemente al diálogo para llegar a los acuerdos necesarios para llegar a un país mejor con todos, con los sindicatos, empresarios, con los demás actores políticos; al crecimiento económico y a la estabilidad para el desarrollo del país y los ciudadanos, con 12.000 puestos laborales para los jóvenes.

También se comprometió a la protección y el bienestar social necesario para que la sociedad crezca de manera equilibrada con un aumento del 50% de la tarjeta Uruguay Social, llegar a 70 mil becas para los estudiantes y mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud. A universalizar la educación y a que disminuyan las personas en situación de calle.

El cuarto compromiso planteado por Orsi refiere a la seguridad como derecho humano. "Es claro que hay que ser muy duro con el delito y ser muy duro con las causas de ese delito y ahí la intervención del Estado en nuestros barrios es fundamental porque cuando el Estado se retira, el espacio lo ocupan otros y, por lo general quienes lo ocupan le están haciendo imposible la vida en los barrios a nuestra gente", comentó.

El quinto compromiso planteado por el candidato frenteamplista fue el de gobernar con honestidad, decencia y transparencia. "No se puede barrer debajo de la alfombra, la transparencia implica decir la verdad y no la verdad a medias", dijo. En este sentido, señaló la importancia del fortalecimiento de la Jutep y del concurso para ingresar a empleos públicos.

1/16 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 23, 2024

"Quiero ser presidente porque quiero cumplir este compromiso. Quiero hacerme cargo de cumplir con cada uno de esos cinco compromisos básicos junto al equipo del Frente Amplio. Quiero agradecer mucho a todas y todos que han hecho posible que hayamos llegado hasta acá con esta correntada de pueblo impresionante. Quiero agradecer mucho a aquellos en cuyos hombros venimos caminando desde hace años, el General Seregni, Tabaré Vázquez, Alba Roballo, Danilo Astori, Lucía Topolansky. Quiero agradecer especialmente a Marcos Carámbula que me enseñó tanto, compañero con todas las letras con mayúsculas y por supuesto al viejo querido, al Pepe por darme su confianza", concluyó.

Carolina Cosse

Sobre la hora 19:50 subió al estrado la candidata a la vicepresidencia Carolina Cosse. "No podrán decir que no le he dado todo", comenzó diciendo la exintendenta de Montevideo con una muleta debido a su esguince de tobillo.

Cosse dijo que las personas son fundamentales aunque muchos quieran convencernos de que no y que en Uruguay, en muchos momentos, muchas personas trabajaron para hacer posible lo que no lo era para otros, para hacer "Lo que tenemos que hacer ahora es pensar qué cosas que nos parecen imposibles, deben ser posibles (...) no da los mismo que vos no estés", dijo.

La candidata recordó la letra de una canción de Alfredo Zitarrosa, "Hago falta". "Hace falta y qué presente que está su canto en nuestras consignas, como también están presentes miles y miles de hombres y mujeres de distintas tiendas políticas de nuestro país que han contribuido a lo largo de la historia de nuestro querido país a una sociedad más justa, a un Uruguay mejor, al Uruguay que tenemos". Y agregó: "No existe ninguna posibilidad de avanzar si no es con todas y todos".

La ingeniera se refirió a la importancia de proteger a los trabajadores con derechos y de brindarles las condiciones necesarias para desarrollarse, como la formación. Además de la necesidad de que los trabajadores reconozcan lo necesario para la construcción del Uruguay del futuro.

Continuando con el título de la canción de Alfredo Zitarrosa, Cosse enumeró una serie de temas que son fundamentales para el Uruguay, como por ejemplo la vivienda, la alimentación, los pequeños productores, los técnicos, los intelectuales, los artistas, la ciencia.

"Hacen faltan las mujeres, hace falta cuidar a las personas, a la infancia, a la adolescencia, a las que la luchan, a los viejos. Hace falta que no demos a nadie por perdido, a ningún gurí. No podemos dar a ninguna persona por perdida, hace falta la rehabilitación seria, sistémica, responsable. Hace falta la vida digna. hace falta que recuperemos los territorios de la vida, hace falta que recuperemos los territorios de los barrios de todo el Uruguay. Hace falta que no tengamos que estar sitiados en nuestros propios hogares ni condenados a vivir en la calle, ningún uruguayo se merece ese destino", manifestó enfáticamente.

La candidata llamó a los presentes a redoblar esfuerzos y a seguir adelante. "Los quiero con el alma", concluyó.

Mensaje de Mujica

"Quiero darles un abrazo a todos los compañeros frentistas, especialmente a los que concurren al acto. Desgraciadamente mi estado de salud no me permite acompañarlos, pero mi corazón está con ustedes como corresponde como todos estos años, por eso viva el Frente y viva el contenido de nuestra existencia comprometido y representado con la lucha del Frente. Hasta siempre compañeros", manifestó Mujica.