"No podés ser deshonesto", le dijo Martinelli a Orsi, tras un comentario del candidato del FA en redes sociales

“Poner a la seguridad por encima de las disputas, sin show, sin estridencia. Es demasiado grave el problema y nadie lo ha mejorado, tampoco este gobierno. La seguridad es un derecho humano, hay que actuar con urgencia”, escribió Orsi en la red X, y agregó: “Las respuestas de seguridad no tendrían sentido si no se articula un Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Uruguay no puede ser un colador para las decenas de grupos criminales que actúan en cada barrio”.

La seguridad es un derecho humano, hay que actuar con urgencia. pic.twitter.com/KeyMTF8gpc — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 23, 2024

La respuesta de Martinelli

El ministro del Interior respondió estos posteos de Orsi, y escribió: “Estimado Yamandú, como siempre digo, prefiero basarme en las coincidencias y no en las diferencias, pero no podés ser deshonesto. Tenés que reconocer que este gobierno bajó todos los delitos por primera vez desde el retorno a la democracia. Ustedes gobernaron 15 años y no hicieron nada”.

“No combatieron el narcotráfico, desmantelaron las brigadas antidrogas. No compraron un solo escáner para el puerto, nosotros compramos 3 de última generación. No compraron un solo avión para controlar el espacio aéreo, nosotros compramos 6. No compraron un solo buque para el control en aguas territoriales, nosotros compramos 2. No blindaron la frontera, dejaron de cooperar e hicieron que se retirara la DEA del país. Nosotros, hoy, hicimos que vuelva. No cuidaron a la gente ni a la policía, tampoco la cuidan ahora pretendiendo cambiar los datos de la realidad. Como si fuera poco, ahora dicen que quieren luchar contra el microtráfico y no apoyan los allanamientos nocturnos. Podemos hablar de las coincidencias, pero antes tenemos que hablar de honestidad”, escribió el ministro del Interior.