"No participé de la reunión" entre Lafluf, Ache y Maciel, aseguró el presidente Lacalle Pou

Uno de los momentos que estuvo en el centro de la polémica durante los últimos días, fue la reunión que convocó Roberto Lafluf , el asesor del presidente, en el piso 11 de Torre Ejecutiva, en la que participaron la ex vicecanciller Carolina Ache y el vice ministro del Interior, Guillermo Maciel.

Lacalle Pou narró que tras esa reunión, en la que "se ponen de acuerdo", Ache se comunica y afirmas que "había que presentar estos documentos":

Sobre su presencia en esta reunión el presidente dijo: “Pasé por la reunión; según me dice los participantes, no llegué a los dos minutos. Pasé a saludar- (...) No participé de a reunión. ¿Si pedí que se convoque? S, fui yo que el que pedí que se convoque a efectos de tener una línea única de trabajo y de acción”.