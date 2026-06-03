"No imposibilita su participación en el Mundial": el comunicado oficial sobre la lesión de Giorgian De Arrascaeta

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aseguró que Giorgian De Arrascaeta sigue estando en la lista de la Selección para el Mundial .

"El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el complejo Celeste. Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial. Se mantiene inalterada su convocatoria", expresó la AUF en un comunicado difundido en la tarde de este miércoles.