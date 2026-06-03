La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aseguró que Giorgian De Arrascaeta sigue estando en la lista de la Selección para el Mundial.
"No imposibilita su participación en el Mundial": el comunicado oficial sobre la lesión de Giorgian De Arrascaeta
El comunicado, difundido en las redes sociales de la Selección Uruguaya, confirma que De Arrascaeta tuvo una lesión muscular en el gemelo.
"El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el complejo Celeste. Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial. Se mantiene inalterada su convocatoria", expresó la AUF en un comunicado difundido en la tarde de este miércoles.
Previo a la lesión en el gemelo, De Arrascaeta había sufrido en abril una fractura en la clavícula.
Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular y está en duda para el Mundial
Uruguay comienza a jugar el mundial el lunes 15 de junio, y luego tiene partidos el domingo 21 y el viernes 26 de este mes.
Dejá tu comentario