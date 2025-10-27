RECIBÍ EL NEWSLETTER
TERMINAL CUENCA DEL PLATA

No hubo acuerdo en conflicto con TCP: sindicato cuestiona cambios "sustanciales" en borrador planteados por la empresa

"Si cada una de las partes viene con redacciones distintas a cada reunión, esto se va a hacer eterno y nuestra idea es tratar de resolverlo lo antes posible", señaló Álvaro Reinaldo.

alvaro-reinaldo-no-hubo-acuerdo

El conflicto portuario, que tiene como protagonistas a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de esta empresa, sigue sin acuerdo, tras un fin de semana que los empleadores habían pedido de prórroga para analizar la última propuesta.

Este lunes hubo reunión de las dos partes y la presencia del ministro de Trabajo, Juan Castillo.

"Nuevamente la empresa viene con cambios que no estaban discutidos desde la semana pasada, cambian sustancialmente lo que teníamos en el borrador de la semana pasada. Nosotros estamos de acuerdo con el borrador que hizo el Ministerio de Trabajo el viernes pasado a la mañana, incluso contestamos por correo de forma afirmativa para poder llevarlo a una asamblea", aseguró Álvaro Reinaldo, presidente del sindicato.

"Si cada una de las partes viene con redacciones distintas a cada reunión, esto se va a hacer eterno y nuestra idea es tratar de resolverlo lo antes posible", señaló.

El cambio principal que los trabajadores cuestionan es respecto a las comisiones como la de salud y pérdida de salario.

"Para nosotros esas cosas son fundamentales", sostuvo.

