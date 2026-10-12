No hay registro de uruguayos que viven en Panamá afectados y más de 60 varados retornaron, informó la embajadora

La embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarrubia, informó que son entre 800 y 1.000 los compatriotas que viven en ese país y que hasta el momento no se registraron daños ni heridos tras el terremoto de gran magnitud que sucedió el viernes.

También se refirió a otros uruguayos que se vieron afectados por cancelaciones de vuelos y reprogramaciones. "Pudimos relevar que había un poco más de 60 personas en situación de ser demoradas en su tránsito por Panamá. Algunas un tiempo relativamente excesivo, en condiciones normales, porque hubo gente que estuvo 24 horas o más de 2 horas haciendo una fila para lograr que le reimprimieran su ticket, pero ante una posible tragedia y una situación de estas características, pudieron retornar a Uruguay", afirmó.

"Con respecto a la situación que aconteció sobre todo el día sábado, de compatriotas que estuvieron varados y varadas aquí en el aeropuerto internacional de Tocumen, Cancillería desplegó una acción coordinada en tres niveles, básicamente. El primero que es el despliegue en el terreno, a través de nuestra embajada, después una acción importante a través de equipos de la Cancillería en Montevideo, que involucran a los servicios de asistencia al compatriota, los de Guardia consular, y con otras misiones de Uruguay en el exterior. Así que la asistencia a los compatriotas está, está aceitada, sigue siendo una prioridad de política exterior, y en la medida de lo que corresponde, hemos brindado, respondido y lo seguimos haciendo, porque sigue habiendo compatriotas que siguen estando en el exterior", dijo. En este último punto se refirió a uruguayos que deben hacer escala en Panamá y que se verán afectadas.

"Fue un terremoto de magnitud considerable, de una profundidad leve, de unos 10 kilómetros, que hizo que se sintiera", explicó sobre lo ocurrido el viernes. Las réplicas continúan este lunes y desde que ocurrió el terremoto, hasta el mediodía, hubo unas 300.

Las réplicas también frenan el funcionamiento del aeropuerto, aclaró. Por este motivo, pueden verse afectados los vuelos.

"También, las aerolíneas tienen su tarea de atender a su clientela y reorganizar lo que tiene que ver con los vuelos, cosa que están haciendo, de a poco, y en coordinación con las actividades del aeropuerto", agregó. En ese sentido, recomendó que en la medida de lo posible, quienes tengan previsto hacer escala en Panamá, busquen alternativas.

"Si bien el epicentro estuvo localizado en lo que es la localidad de Tonosí, en la provincia de Los Santos. En lo toda la zona que comprende la península Azuero, que son tres provincias: Los Santos, Herrera y Veraguas. Rápidamente se expandió por todo el territorio de Panamá, que como saben tiene una dimensión más o menos de la mitad de Uruguay, y en las zonas del epicentro generó varios daños e infraestructuras críticas y a hogares, y afectó una serie de servicios", detalló.