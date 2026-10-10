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TRAS EL TERREMOTO

Uruguayos varados en Panamá: salió el primer vuelo desde el aeropuerto de Tocumen, informó Cancillería

Los contactos para los afectados son el de la Guardia Diplomática, 098 051 052, y el de la Oficina de Asistencia al Compatriota, 098 274 616.

Aeropuerto de Tocumen. Foto: AFP

Aeropuerto de Tocumen. Foto: AFP

La Cancillería informó que salió el primer vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá hacia Uruguay con compatriotas que quedaron varados en ese país. También señalan que "en unas horas podría salir el segundo". Desde la cartera registran que son unos 80 los uruguayos varados.

Más temprano este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que realizaba las gestiones para asistir a los uruguayos varados en ese país, luego de que se cancelaran y retrasaran vuelos por el sismo que se registró el viernes.

El terremoto se desarrolló este viernes, a las 12:56 horas, dejando más de 20 heridos y edificios colapsados. Ante esto, hubo cancelaciones y retrasos en los vuelos que salían desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen tanto el viernes como este sábado.

Derrumbe en Panamá por el terremoto. Foto:  AFP
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Cancillería realiza gestiones por uruguayos afectados ante cancelación de vuelos en Panamá

"Autoridades de Cancillería están en comunicación permanente con la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, el Ministerio de Turismo, las aerolíneas que operan en Panamá, así como con autoridades del propio Aeropuerto Internacional de Tocumen", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado de este sábado. Ahora, se conoció que el primer vuelo ya partió.

Los contactos para los afectados son el de la Guardia Diplomática, 098 051 052, y el de la Oficina de Asistencia al Compatriota, 098 274 616. La Cancillería aseguró que se está en comunicación directa con afectados y familiares.

"La Embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarubia, se trasladó hacia el aeropuerto para brindar asistencia a las personas afectadas y realizar seguimiento de la situación. La Embajadora se encuentra, asimismo, realizando gestiones con las autoridades del aeropuerto y con la principal aerolínea que opera en Panamá. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores continuamos trabajando con las autoridades correspondientes y las compañías aéreas en Panamá a efectos de alcanzar una solución a la mayor brevedad posible", concluyeron las autoridades.

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