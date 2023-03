"No hay mejor campaña electoral (...) que tener una buena gestión", dijo Javier García

El ministro de Defensa Nacional, Javier García , manifestó que no es tiempo de hablar de nombres propios para las próximas elecciones y que el mejor candidato para la coalición es la gestión de gobierno.

El secretario de Estado, dijo en el marco del aniversario de la Fuerza Aérea, que este es un año bisagra y que "no hay mejor campaña electoral (...) que tener una buena gestión". Señaló que por más candidatos que un partido político tenga, si no tiene una buena gestión no vale de nada.