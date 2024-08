"No hay evidencia del tumor", dijo médica de Mujica tras estudios, pero "está frágil" por la radioterapia

"Le hicimos varias veces tomografías y muestra que no hay evidencia del tumor y lo que sí tiene es la fibrosis que queda en el esfófago por la radioterapia. Es como una quemadura, entonces tenemos que lograr que el tejido se recupere. A los 90 años todo es más lento", explicó la médica sobre qué es lo que genera que Mujica no se alimente bien. "No aparece evidencia de que tenga tumor y no aparece tampoco en ningún otro territorio", remarcó.