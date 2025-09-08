No hay clases en UTU este lunes por ATD; el jueves será en Secundaria

ATD este lunes en UTU de todo el país. Foto: FocoUy. Escudo Nacional en UTU.

Las clases no se dictan este lunes en los centros UTU de todo el país debido a la realización de la Asamblea Técnico Docente (ATD). Los profesores analizan la reforma curricular implementada en la administración anterior.

El próximo jueves será el turno de Secundaria, mientras que en Primaria la ATD se realizó el 28 de agosto. De esa forma, los tres niveles educativos expresan su rechazo a la malla curricular anterior y, dicen, buscan acercar a las nuevas autoridades lineamientos alternativos para repensar el rumbo de la educación.

En ese marco, también se retoma el debate sobre la creación de un plan único de educación, una propuesta discutida hace más de una década que perdió peso con el tiempo.

Entre los planteos que se votarán en la ATD figuran: reducir el tamaño de los grupos a un máximo de 20 a 25 alumnos, diversificar los bachilleratos con el regreso del biológico e incorporar Idioma Español en el ciclo superior. Asimismo, se plantea la creación de referentes en Lengua.

